Imprensa nacional repercute explosão em clube de tiro em Manaus que deixou quatro mortos

Manaus/AM - A explosão no clube de tiro Ponta Negra, localizado na zona Oeste de Manaus, na manhã deste domingo (15) repercutiu nacionalmente. Quatro pessoas morrerram, entre elas os proprietários do estabelecimento.

Sites como UOL, Agência Brasil, RedeTV!, G1, Catraca Livre, Yahoo!, O Dia, entre outros noticiaram sobre o caso. Um dos funcionários do clube foi resgatado com 90% de queimaduras. Ele foi encaminhado para o hospital e seu estado de saúde não foi informado.

As autoridades estão apurando as causas do acidente e o Secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto Mansur, está no local do acidente acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.