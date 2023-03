Buscas por sobreviventes seguem após deslizamento de barranco em Manaus

Manaus/AM - As buscas por sobreviventes seguem no bairro Jorge Teixeira na manhã desta segunda-feira (13). Cerca de 8 pessoas morreram soterradas após deslizamento de barranco na Comunidade Nova Floresta.

Durante a madrugada o prefeito David Almeida e o governador Wilson Lima estiveram presentes no cenário da tragédia. Além do Corpo de Bombeiros, as buscas contaram também com ajuda dos moradores.

As vítimas fatais sendo 4 crianças e 4 adultos ainda não foram identificadas. Manaus foi castigada com um forte chuva neste domingo com um alto volume de água.

Foram registradas mais de 100 chamadas, segundo a Defesa Civil.