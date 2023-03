Prefeitura monta comitê de crise após tragédia com 8 mortos em Manaus

Manaus/AM - Um Comitê de Gestão de Crise foi montado pela Prefeitura de Manaus após tragédia que deixou 8 mortos em decorrência de um deslizamento de barranco após forte chuva que aconteceu, neste domingo (12), na rua Pinto D’Água, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve no local acompanhando os trabalhos de resgate que entraram pela madrugada desta segunda-feira (13) dando toda assistência da prefeitura às famílias afetadas.

Até o momento, oito corpos já haviam sido encontrados, sendo quatro crianças e quatro adultos, com quatro dessas vítimas pertencentes a uma mesma família. Uma pessoa chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

“Hoje atuamos em 25 ações prioritárias e, para essa área, não teve nenhuma ligação, nenhum chamado no CCC. Infelizmente, no início da noite, teve esse desmoronamento. Segundo os moradores, muita chuva no local (do deslizamento de terra). É muita tristeza, já temos nove vítimas e nós estamos aqui com todas as secretarias integradas para dar todo o suporte possível”, lamenta o prefeito.

Força-tarefa

As secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), de Infraestrutura (Seminf), Assistência Social (Semasc) e de Limpeza Urbana (Semulsp) e Corpo de Bombeiros iniciaram junto com os moradores, que o prefeito classificou como “verdadeiros heróis”, uma força-tarefa para tentar encontrar sobreviventes. A Semasc deu abrigo às famílias de casas próximas ao local do deslizamento.

O desmoronamento do barranco no Jorge Teixeira ocorreu em uma área de risco e atingiu aproximadamente 11 casas, que ficavam na parte debaixo do barranco. Nesta parte da cidade, foram 96 milímetros de chuva, muito acima da média.