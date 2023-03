Bombeiros fazem buscas por sobreviventes após deslizamento de barranco em Manaus

De acordo com a Prefeitura de Manaus, a tragédia atingiu pelo menos nove casas e cerca de 30 famílias estão sendo inseridas no Auxílio Aluguel devido a rachaduras nas residências ou o risco de desabamento após a forte chuva que afetou diversos bairros da cidade.

"Temos 48 homens no local e estamos com uma estrutura que vai nos ajudar nesse trabalho, como a iluminação e também tratores. Temos também homens da Defesa Civil aqui conosco e vamos ficar aqui o tempo que for necessário para vasculhar a área em busca das vítimas desse trágico acidente", afirmou o comandante do Corpo de Bombeiros do Amazonas, coronel Orleison Muniz.

