Mais de 120 ocorrências de chuva foram registradas neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Mais de 120 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil e no Trânsito após forte chuva que afetou, neste domingo (12), os bairros de Manaus.

Na noite de sábado, o Sistema Nacional de Defesa Civil emitiu um alerta de chuva acima da média na capital amazonense e, por meio da Central 199 da Defesa Civil, que funciona no CCC, mais de 105 ocorrências de Defesa Civil já tinham sido registradas até as 18h deste domingo. Com o apoio das secretarias de Assistência Social (Semasc) e Infraestrutura (Seminf), os bairros mais afetados foram atendidos em urgência, com uma operação conjunta.

A zona Norte foi a mais impactada nos bairros Monte das Oliveiras e Cidade Nova, com maior incidência de pontos de alagamentos e deslizamento. A ação integrada da Defesa Civil com a Semasc garantiu atendimento para mais de 60 famílias afetadas pelas fortes chuvas do final de semana.

Segundo o diretor de Operações da Defesa Civil de Manaus, José Mendes, a determinação do prefeito David Almeida é de priorizar as famílias. “Desde ontem, a Defesa civil segue atuando nas ocorrências, que já ultrapassam 60 atendimentos no dia de hoje, sendo a maior parte deles de alagamentos. O prefeito David Almeida solicitou que a nossa atenção estivesse voltada, principalmente, para as famílias nesse momento em que muitas perderam tudo”, afirma Mendes.

A previsão de chuva para este domingo, segundo o Centro de Atendimento e Monitoramento Meteorológico (Cemaden), é superior a 100 milímetros e, por isso, desde o início da madrugada, o status da cidade foi alterado para estágio de “Atenção”, quando os serviços e forças de segurança se preparam para múltiplas ocorrências de alto impacto.

Em menor escala, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também registrou 17 ocorrências de trânsito, com dois acidentes com danos materiais e um com vítima lesionada. Os semáforos inoperantes foram quatro, gerando um impacto médio no tráfego.

Os agentes municipais seguem atuando nas centrais telefônicas, registrando as ocorrências no Centro de Cooperação que funciona 24 horas.