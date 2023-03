Prefeito David Almeida acompanha buscas por vítimas de tragédia em Manaus

De acordo com a prefeitura, o desmoronamento do barranco ocorreu em uma área de risco e atingiu aproximadamente 11 casas, que ficavam na parte debaixo do barranco. Nesta parte da cidade, foram 96 milímetros de chuva, muito acima da média.

Ao menos oito corpos foram encontrados, sendo quatro crianças e quatro adultos, com quatro dessas vítimas pertencentes a uma mesma família. Uma pessoa chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.