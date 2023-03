Famílias são retiradas de áreas de risco após deslizamento em Manaus

O desmoronamento ocorreu, neste domingo (12), e atingiu aproximadamente 11 casas, que ficavam na parte debaixo do barranco. As equipes de resgate trabalham manualmente e com auxílio de retroescavadeiras no local para encontrar as vítimas.

Entre as vítimas, estão 4 adultos e 4 crianças, e dessa total quatro pessoas são da mesma família. Uma pessoa chegou a ser resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

