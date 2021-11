Vídeo mostra mulher sendo agredida com filho no colo durante abordagem policial

Um vídeo que circula nas redes sociais, que mostra uma mulher sendo agredida com o filho no colo durante uma abordagem policial, gerou revolta nos internautas. O caso aconteceu na noite de ontem (5), em Itabira (MG).

Policiais prendem mulher com bebê no colo e violência usada gera revolta em MG pic.twitter.com/RJ7foMoUD4 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 6, 2021

No vídeo, é possível ver o momento em que a mulher é abordada por dois policiais militares, ela está com um bebê no colo e outra criança maior. Em certo momento, um deles a segura pelo braço e o torce para trás, ela é jogada no chão com o filho no colo.

Assistindo a mãe sendo agredida, a criança maior entra em desespero, pula e até chuta o policial para que a solte. Populares tentam ajudar, mas são impedidos por outro policial. Até que em certo momento, uma mulher se aproxima e consegue pegar o bebê dos braços da mãe.

No fim da gravação, a mulher é algemada e levada pelo braço, enquanto as crianças ficam no local. O prefeito de Itabira, Marco Antônio Lage (PSB), solicitou a apuração do caso. "As lamentáveis cenas que já circulam em redes sociais e sites de notícias de todo o país precisam ser apuradas com rapidez e rigor. Este não é o procedimento padrão das nossas escolas militares", disse.