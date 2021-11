Denúncia aponta falha em avião 6 meses antes de acidente aéreo com Marília Mendonça

De acordo com o G1, a aeronave tinha problemas no sistema antiembaçamento do para-brisa que dificultariam os pousos e decolagens. No entanto, não há indícios de que a falha apontada tenha relação com o acidente aéreo que matou a cantora, o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor de Marília Mendonça Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

A PEC Táxi Aéreo, empresa do avião de pequeno porte que transportava a cantora Marília Mendonça, foi alvo de uma denúncia anônima seis meses antes do acidente desta sexta-feira (05).

