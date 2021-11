Corpos de Marília Mendonça, tio e produtor são liberados pelo IML

Os advogados da família da cantora estiveram na cidade para cuidar dos trâmites burocráticos com a funerária. Os corpos do piloto, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, e do copiloto, Tarciso Pessoa Viana, ainda não foram liberados e aguardam o comparecimento da família no IML.

Os corpos da cantora Marília Mendonça, do tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Bahia foram liberados pelo Instituto Médico Legal (IML) de Caratinga, em Minas Gerais, na madrugada deste sábado (06).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.