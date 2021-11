Morre Marília Mendonça e mais 4 após queda de avião em Minas Gerais

A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, e todos os que estavam a bordo do avião bimotor morreram após acidente no interior de Caratinga, em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5).

Em nota a assessoria da cantora confirmou as mortes. "Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga/MG, onde Marília teria uma apresentação esta noite. De momento, são estas as informações que temos.", informou em nota a asessoria da cantora.

Horas antes do acidente, a cantora havia postado um vídeo embarcando no avião. Ela faria um show hoje à noite em Caratinga.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado o acidente.