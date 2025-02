Vídeo mostra motociclista furtando homem já morto

AGORA a Polícia Civil tenta identificar um homem flagrado furtando o celular do agente do Degase morto na Linha Amarela, na manhã desta segunda-feira. O objeto estava no asfalto, ao lado do corpo de Alexander de Araújo Carvalho, de 46 anos, que teria sido baleado ao tentar… pic.twitter.com/l7G5GJ4t7x — informe agora RJ (@informeagorarj) February 3, 2025

Um vídeo chocante flagrou o momento em que um motociclista furta um objeto do agente do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), Alexander de Araújo Carvalho, enquanto ele agonizava no chão após ser baleado durante um arrastão na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (3).

Alexander foi morto a tiros durante um arrastão. Segundo testemunhas, os criminosos estavam em dois carros e abordaram o agente. Não está claro se ele reagiu ao assalto.

Alexander teria jogado a arma embaixo do banco do carro, desembarcado do veículo e tentado fugir, mas foi baleado e morreu no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se o agente foi reconhecido pelos criminosos durante o crime.

Enquanto o corpo de Alexander aguardava para ser recolhido, um motociclista parou ao lado da vítima e furtou um objeto. O suspeito, que pilotava uma moto azul, usava capacete, mochila, bermuda preta, camiseta e chinelo brancos.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que o motociclista para a moto, se aproxima da vítima, pega um objeto e foge. Dois homens que passavam pelo local de carro comentam sobre o furto, afirmando que o motociclista levou o celular do agente.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura tanto a morte do agente quanto o furto. A polícia busca identificar e localizar o motociclista que cometeu o furto.