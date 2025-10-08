Sobe para 5 o número de mortos por intoxicação de metanol





Subiu para cinco o número de mortes confirmadas por intoxicação por metanol em São Paulo, segundo atualização divulgada nesta quarta-feira (8) pelo Ministério da Saúde. As vítimas são três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da capital paulista, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo, e um jovem de 23 anos, de Osasco.

O país soma agora 259 notificações relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas — 24 confirmadas e 235 ainda em investigação. Outras 145 ocorrências foram descartadas. Além de São Paulo (20 casos confirmados), há registros no Paraná (3) e no Rio Grande do Sul (1).

Entre os casos sob apuração, São Paulo concentra 181, seguido por Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1). Outros 11 óbitos seguem em investigação.

A capital paulista é a cidade com mais confirmações (16), seguida por Osasco, São Bernardo do Campo, Itapecerica da Serra e Guarulhos, com um caso cada. Ao todo, 12 estabelecimentos foram interditados e 23 fiscalizados pela Vigilância Sanitária em parceria com o Procon e a Polícia Civil. A Secretaria da Fazenda também suspendeu preventivamente oito inscrições estaduais de distribuidoras e bares.