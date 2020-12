Prefeito eleito Maguito Vilela responde a estímulos mas segue na UTI

O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela, de 71 anos (MDB), continua internado em um hospital São Paulo, desde que foi diagnosticado com Covid-19 no dia 27 de outubro.

De acordo com o UOL, o boletim médico mais recente aponta que Vilela "segue com quadro estável, sedação leve, traqueostomizado e em pressão de suporte". O hospital informou que o político está "respondendo aos estímulos e com níveis de oxigenação satisfatórios, em diálise e reabilitação.".

Ainda segundo a publicação, Vilela estava com até 75% do pulmão inflamado por ação do vírus. Semanas antes, duas de suas irmãs, de 82 e 76 anos, morreram por covid-19 em um intervalo de menos de 10 dias.