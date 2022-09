Namorada de brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner é presa

A Polícia Federal informou também que apagou os dados do celular de Fernando ao tentar desbloquear o aparelho para extrair informações. As autoridades só tiveram acesso a dados de contatos, fotos e vídeos.

Ainda de acordo com o jornal, apesar de Uriarte ter dito publicamente que não via Montiel há dois dias, imagens de câmeras de segurança mostram o casal junto no transporte público no dia do ataque à vice-presidente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.