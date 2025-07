Motociclista mata idosa ao dar 'grau' em rua em MG

O boletim de ocorrência detalha que a vítima foi surpreendida em uma área desprovida de calçada adequada e que o local não possuía sinalização horizontal nem vertical. A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

A idosa, socorrida com múltiplas fraturas no nariz, braço e bacia, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, ela não resistiu e veio a óbito horas depois.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista alegou que estava a caminho do trabalho e decidiu empinar a moto ao passar pelo quebra-molas. Ele afirmou ter tentado frear ao perceber a idosa, mas não conseguiu evitar a colisão. O jovem sofreu apenas escoriações na perna e foi levado ao hospital.

Câmeras de segurança registraram a fatalidade. As imagens mostram o motociclista passando por um quebra-molas, empinando a moto e seguindo por alguns metros com a roda dianteira suspensa. Ao tentar abaixar a roda, ele atingiu em cheio a idosa, que atravessava a rua com o auxílio de uma muleta.

