Ninguém acerta seis dezenas e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 58 milhões
Por Portal Do Holanda
16/12/2025 21:29:16
16/12/2025 21h29 — em
Brasil
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2952 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (16), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
As dezenas sorteadas foram 01 - 20 - 45 - 48 - 51 - 58. Um total de 16 apostas com cinco acertos irão receber R$ 131.659,90, cada uma. Outros 2.041 jogos com quatro números foram vencedores e irão receber R$ 1.701,29, cada um.
O próximo concurso da Mega está previsto para quinta-feira (18), com prêmio estimado em R$ 58 milhões.
