Lula anuncia saída de Celso Sabino do Turismo após pedido do União Brasil





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (17) a saída de Celso Sabino do Ministério do Turismo. A decisão foi comunicada após o fim da reunião ministerial e ocorre depois de o União Brasil, partido que indicou Sabino, solicitar a devolução do cargo ao governo.

O substituto indicado é Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB). O nome foi confirmado pelo senador Efraim Filho, líder do partido no Senado, e contou com o aval da cúpula do União Brasil e da ala política do Palácio do Planalto. A escolha também é vista como um gesto de aproximação do governo com o eleitorado evangélico.

Celso Sabino havia sido expulso do União Brasil após desobedecer uma orientação da legenda para deixar o governo federal, em meio ao anúncio de “desembarque” do partido da base de Lula. Auxiliares do presidente afirmam que, após a expulsão, a sigla formalizou o pedido para retomar o comando da pasta, abrindo caminho para a troca no ministério.