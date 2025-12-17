Funcionários dos Correios entram em paralisação parcial em 9 estados





Funcionários dos Correios iniciaram uma paralisação parcial nesta semana em meio às negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e à reivindicação por reajuste salarial. Segundo a estatal, o movimento ocorre de forma localizada e não compromete o funcionamento nacional da empresa.

Em nota, os Correios informaram que cerca de 91% dos empregados seguem trabalhando normalmente e que todas as agências permanecem abertas. A empresa também acionou o Plano de Continuidade do Negócio (PCN) para mitigar impactos e garantir a manutenção dos serviços considerados essenciais, enquanto as negociações seguem sob mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A paralisação envolve sindicatos de trabalhadores em nove estados:

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso e Paraíba.