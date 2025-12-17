   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Funcionários dos Correios entram em paralisação parcial em 9 estados

Por Portal Do Holanda

17/12/2025 17h32 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

Funcionários dos Correios iniciaram uma paralisação parcial nesta semana em meio às negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e à reivindicação por reajuste salarial. Segundo a estatal, o movimento ocorre de forma localizada e não compromete o funcionamento nacional da empresa.

Em nota, os Correios informaram que cerca de 91% dos empregados seguem trabalhando normalmente e que todas as agências permanecem abertas. A empresa também acionou o Plano de Continuidade do Negócio (PCN) para mitigar impactos e garantir a manutenção dos serviços considerados essenciais, enquanto as negociações seguem sob mediação do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A paralisação envolve sindicatos de trabalhadores em nove estados:
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Mato Grosso e Paraíba.

Bastidores da Política - Marco Temporal é trava, não solução Bastidores da Política
Marco Temporal é trava, não solução

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Roberto Castr/MTur

17/12/2025

Lula anuncia saída de Celso Sabino do Turismo após pedido do União Brasil

Foto: Divulgação/TJRS

17/12/2025

Justiça concede regime aberto a Elissandro Spohr, ex-sócio da Boate Kiss

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

17/12/2025

Bolsonaro passa por perícia médica na PF antes de decisão sobre cirurgia

17/12/2025

CCJ do Senado aprova PL da Dosimetria; plenário deve votar projeto nesta quarta

17/12/2025

Portas quebradas e spray de pimenta marcam sessão na Câmara de Belém; vídeos

17/12/2025

STF forma maioria contra marco temporal para demarcação de terras indígenas

Conselheira tutelar mostrou carta de Natal escrita por Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho — Foto: Reprodução

17/12/2025

Jovem morto por leoa em João Pessoa deixou carta natalina pedindo 'carinho de mãe'

Bolsonaro segue preso - Foto: EBC

17/12/2025

PF questiona STF sobre destino de cartas e encomendas para Bolsonaro

Golpes de martelo dados pelo ex fraturaram a testa, o maxilar e o nariz da vítima, além de deixá-la com mais de 60 pontos pelo corpo. — Foto: Arquivo pessoal

17/12/2025

Mulher é agredida com martelo pelo ex e passa 13 dias em coma no Ceará

Cão foi levado para canil - Foto: Divulgação Bombeiros

17/12/2025

Mãe e filha de 3 anos são atacadas por pitbull recém-adotado em Minas Gerais

Foto: Senado Federal

17/12/2025

CCJ do Senado analisa PL que pode diminuir a pena de Bolsonaro

Caneta tem alto custo hoje - Foto: Freepik

17/12/2025

Fim da exclusividade: Ozempic poderá ter concorrência de genéricos no Brasil a partir de 2026

Foto postada por Milei mostra Brasil como uma grande favela - Foto: Reprodução

17/12/2025

Foto de Milei que retrata o Brasil como favela gera revolta entre brasileiros

Foto: MEC

16/12/2025

Inep divulga resultados do Encceja 2025; notas já podem ser consultadas

Foto: Pixabay/Ilustrativa

16/12/2025

Ninguém acerta seis dezenas e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 58 milhões

Antonio Vinícius Gritzbach / Foto: Divulgação

16/12/2025

Caso Gritzbach: Justiça condena 11 policiais por ligação com delator do PCC

Foto: Arquivo / Portal do Holanda

16/12/2025

Mega-Sena sorteia mais de R$ 49 milhões; veja dezenas

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

16/12/2025

SP decide romper contrato com Enel após novo apagão

Foto: Arquivo/Agência Brasil

16/12/2025

General que confessou plano para matar Lula e Moraes é condenado a mais de 26 anos

Foto: Agência Brasil

16/12/2025

Governo lança Plataforma Unificada para bloqueio de sites de apostas

Foto: Reprodução / Redes sociais

16/12/2025

Brasileiro morre em acidente de quadriciclo durante férias no Caribe

Foto Rosinei Coutinho/STF

16/12/2025

STF condena cinco réus do “núcleo 2” da trama golpista e absolve delegado da PF

Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: Arquivo/Agência Brasil

16/12/2025

Pesquisa Quaest mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro em 2026

Foto: Reprodução

16/12/2025

STF determina transferência do ex-deputado TH Joias para presídio federal

Imagens do pedágio ajudaram a desvendar o crime - Foto: Reprodução

16/12/2025

Empresário confessa ter matado a mulher e forjado acidente

Alexandre de Moraes - Foto: Gustavo Moreno/STF

16/12/2025

Moraes vota para condenar ex-aliados de Bolsonaro e absolver delegado da PF

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

16/12/2025

Após fuga de Ramagem, PF decide reportar passaportes diplomáticos cancelados à Interpol

Foto: Reprodução/TV Globo

16/12/2025

Flávio visita Bolsonaro na prisão e reforça pedido de cirurgia

16/12/2025

Vídeo de pedágio mostra motorista imóvel antes de acidente; marido é suspeito de feminicídio


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!