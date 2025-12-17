   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial contra atendente em Brasília

Por Portal Do Holanda

17/12/2025 21h10 — em
Brasil


Foto: Reprodução/TV Globo

Nesta quarta-feira (17), a Justiça do Distrito Federal condenou o advogado Frederick Wassef, conhecido por representar a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo crime de injúria racial. A sentença estabeleceu uma pena de um ano e nove meses de detenção, que deverá ser substituída por duas penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou pagamento de valores pecuniários, a serem detalhadas pelo juízo de execução. Além da restrição de liberdade, o magistrado determinou o pagamento de R$ 6 mil à vítima a título de danos morais, valor que sofrerá correções e juros retroativos a 2020.

O caso remonta a episódios ocorridos no final de 2020 em uma pizzaria de um shopping no Distrito Federal. De acordo com os autos do processo, Wassef teria humilhado uma funcionária negra do estabelecimento em duas ocasiões distintas. No primeiro encontro, o advogado teria se recusado a ser atendido por ela, alegando que, por ser negra, a mulher "não saberia anotar o pedido". Em um segundo momento, no mês seguinte, o réu teria proferido ofensas explícitas, chamando a trabalhadora de "macaca" e afirmando que ela "comeria o que lhe dessem".

Na decisão, o juiz foi enfático ao rejeitar a tese da defesa, destacando que termos como "macaca" carregam um significado ofensivo inequívoco e demonstram um profundo desprezo e escárnio pela dignidade humana. A sentença aponta que a prova oral foi suficiente para comprovar a intenção lesiva do réu, que chegou a jogar uma caixa de pizza no chão e exigir que a funcionária a recolhesse. Para o magistrado, a conduta de Wassef não deixou dúvidas sobre o caráter discriminatório e a gravidade das agressões verbais desferidas no ambiente de trabalho da vítima.

Durante o processo, Frederick Wassef negou veementemente as acusações, sustentando que os fatos seriam fruto de uma "engenharia criminosa" orquestrada por adversários com interesses políticos para prejudicar sua imagem. O advogado, que ganhou projeção nacional pela proximidade com o clã Bolsonaro e a defesa do senador Flávio Bolsonaro, ainda possui o direito de recorrer da condenação em instâncias superiores.

Bastidores da Política - Marco Temporal é trava, não solução Bastidores da Política
Marco Temporal é trava, não solução

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Arquivo/Agência Brasil

17/12/2025

Senado aprova projeto que pode reduzir pena de Bolsonaro; PL vai à sanção de Lula

Foto: Pixabay/Ilustrativa

17/12/2025

Empresa é condenada após eleger funcionária como “rainha do absenteísmo”

Foto: Roberto Castr/MTur

17/12/2025

Lula anuncia saída de Celso Sabino do Turismo após pedido do União Brasil

Foto: Agência Brasil

17/12/2025

Funcionários dos Correios entram em paralisação parcial em 9 estados

Foto: Divulgação/TJRS

17/12/2025

Justiça concede regime aberto a Elissandro Spohr, ex-sócio da Boate Kiss

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

17/12/2025

Bolsonaro passa por perícia médica na PF antes de decisão sobre cirurgia

17/12/2025

CCJ do Senado aprova PL da Dosimetria; plenário deve votar projeto nesta quarta

17/12/2025

Portas quebradas e spray de pimenta marcam sessão na Câmara de Belém; vídeos

17/12/2025

STF forma maioria contra marco temporal para demarcação de terras indígenas

Conselheira tutelar mostrou carta de Natal escrita por Gerson de Melo Machado, o Vaqueirinho — Foto: Reprodução

17/12/2025

Jovem morto por leoa em João Pessoa deixou carta natalina pedindo 'carinho de mãe'

Bolsonaro segue preso - Foto: EBC

17/12/2025

PF questiona STF sobre destino de cartas e encomendas para Bolsonaro

Golpes de martelo dados pelo ex fraturaram a testa, o maxilar e o nariz da vítima, além de deixá-la com mais de 60 pontos pelo corpo. — Foto: Arquivo pessoal

17/12/2025

Mulher é agredida com martelo pelo ex e passa 13 dias em coma no Ceará

Cão foi levado para canil - Foto: Divulgação Bombeiros

17/12/2025

Mãe e filha de 3 anos são atacadas por pitbull recém-adotado em Minas Gerais

Foto: Senado Federal

17/12/2025

CCJ do Senado analisa PL que pode diminuir a pena de Bolsonaro

Caneta tem alto custo hoje - Foto: Freepik

17/12/2025

Fim da exclusividade: Ozempic poderá ter concorrência de genéricos no Brasil a partir de 2026

Foto postada por Milei mostra Brasil como uma grande favela - Foto: Reprodução

17/12/2025

Foto de Milei que retrata o Brasil como favela gera revolta entre brasileiros

Foto: MEC

16/12/2025

Inep divulga resultados do Encceja 2025; notas já podem ser consultadas

Foto: Pixabay/Ilustrativa

16/12/2025

Ninguém acerta seis dezenas e prêmio da Mega-Sena vai a R$ 58 milhões

Antonio Vinícius Gritzbach / Foto: Divulgação

16/12/2025

Caso Gritzbach: Justiça condena 11 policiais por ligação com delator do PCC

Foto: Arquivo / Portal do Holanda

16/12/2025

Mega-Sena sorteia mais de R$ 49 milhões; veja dezenas

Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

16/12/2025

SP decide romper contrato com Enel após novo apagão

Foto: Arquivo/Agência Brasil

16/12/2025

General que confessou plano para matar Lula e Moraes é condenado a mais de 26 anos

Foto: Agência Brasil

16/12/2025

Governo lança Plataforma Unificada para bloqueio de sites de apostas

Foto: Reprodução / Redes sociais

16/12/2025

Brasileiro morre em acidente de quadriciclo durante férias no Caribe

Foto Rosinei Coutinho/STF

16/12/2025

STF condena cinco réus do “núcleo 2” da trama golpista e absolve delegado da PF

Lula e Flávio Bolsonaro - Foto: Arquivo/Agência Brasil

16/12/2025

Pesquisa Quaest mostra Lula à frente de Flávio Bolsonaro em 2026

Foto: Reprodução

16/12/2025

STF determina transferência do ex-deputado TH Joias para presídio federal

Imagens do pedágio ajudaram a desvendar o crime - Foto: Reprodução

16/12/2025

Empresário confessa ter matado a mulher e forjado acidente

Alexandre de Moraes - Foto: Gustavo Moreno/STF

16/12/2025

Moraes vota para condenar ex-aliados de Bolsonaro e absolver delegado da PF


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!