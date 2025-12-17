Ex-advogado de Bolsonaro é condenado por injúria racial contra atendente em Brasília





Nesta quarta-feira (17), a Justiça do Distrito Federal condenou o advogado Frederick Wassef, conhecido por representar a família do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo crime de injúria racial. A sentença estabeleceu uma pena de um ano e nove meses de detenção, que deverá ser substituída por duas penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou pagamento de valores pecuniários, a serem detalhadas pelo juízo de execução. Além da restrição de liberdade, o magistrado determinou o pagamento de R$ 6 mil à vítima a título de danos morais, valor que sofrerá correções e juros retroativos a 2020.

O caso remonta a episódios ocorridos no final de 2020 em uma pizzaria de um shopping no Distrito Federal. De acordo com os autos do processo, Wassef teria humilhado uma funcionária negra do estabelecimento em duas ocasiões distintas. No primeiro encontro, o advogado teria se recusado a ser atendido por ela, alegando que, por ser negra, a mulher "não saberia anotar o pedido". Em um segundo momento, no mês seguinte, o réu teria proferido ofensas explícitas, chamando a trabalhadora de "macaca" e afirmando que ela "comeria o que lhe dessem".

Na decisão, o juiz foi enfático ao rejeitar a tese da defesa, destacando que termos como "macaca" carregam um significado ofensivo inequívoco e demonstram um profundo desprezo e escárnio pela dignidade humana. A sentença aponta que a prova oral foi suficiente para comprovar a intenção lesiva do réu, que chegou a jogar uma caixa de pizza no chão e exigir que a funcionária a recolhesse. Para o magistrado, a conduta de Wassef não deixou dúvidas sobre o caráter discriminatório e a gravidade das agressões verbais desferidas no ambiente de trabalho da vítima.

Durante o processo, Frederick Wassef negou veementemente as acusações, sustentando que os fatos seriam fruto de uma "engenharia criminosa" orquestrada por adversários com interesses políticos para prejudicar sua imagem. O advogado, que ganhou projeção nacional pela proximidade com o clã Bolsonaro e a defesa do senador Flávio Bolsonaro, ainda possui o direito de recorrer da condenação em instâncias superiores.