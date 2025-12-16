Inep divulga resultados do Encceja 2025; notas já podem ser consultadas





O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou nesta terça-feira os resultados das provas do Encceja 2025 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

O exame, gratuito e voluntário, representa a principal oportunidade para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade regular obterem a certificação dos Ensinos Fundamental ou Médio.

Como Consultar as Notas e Obter a Certificação

Os participantes podem conferir suas notas e desempenho diretamente no Sistema Encceja, através do endereço eletrônico enccejanacional.inep.gov.br.

Também foram liberados os resultados das edições específicas: Encceja PPL (para pessoas privadas de liberdade), Encceja Exterior e Exterior PPL.

Para conseguir a Certificação de Conclusão, o participante deve atingir dois critérios de pontuação:

Obter no mínimo 100 pontos em cada uma das quatro provas objetivas.

Alcançar nota igual ou superior a cinco na prova de Redação.

Aqueles que não alcançaram a nota mínima em todas as áreas podem solicitar a Declaração Parcial de Proficiência. Este documento permite que o candidato refaça apenas as provas das disciplinas em que não obteve o desempenho necessário nas próximas edições do exame.

As provas do Encceja 2025 foram aplicadas no mês de agosto em todo o Brasil.