Moraes pede mais tempo para julgamento sobre tentativa de golpe





O ministro Alexandre de Moraes, do STF, pediu nesta sexta-feira (5) que o julgamento do núcleo central da tentativa de golpe tenha mais uma sessão, marcada para 11 de setembro. A Primeira Turma já havia reservado os dias 9, 10 e 12 para as análises.

Nesta semana, Moraes apresentou o relatório do caso e a PGR reiterou o pedido de condenação. Já os advogados dos oito réus — entre eles Jair Bolsonaro e ex-ministros — contestaram provas, alegaram falta de tempo para defesa e negaram envolvimento com os ataques de 8 de janeiro de 2023.

Os acusados respondem por crimes como tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Apenas Alexandre Ramagem não será julgado por dano qualificado e destruição de patrimônio tombado, por já ter mandato parlamentar na época.