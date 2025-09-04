   Compartilhe este texto

Menina de 6 anos em cárcere, sem saber falar e sem vacinas é resgatada em SP

Por Portal Do Holanda

04/09/2025
Brasil


Quarto onde a criança era mantida sem acesso ao mundo exterior. Foto: Reprodução

Nesta sexta-feira (30), a Polícia Civil resgatou uma menina de seis anos em situação de cárcere privado no Jardim Santa Esmeralda, em Sorocaba (SP). Mantida pelos pais em um quarto sem contato com o mundo exterior, a criança nunca frequentou a escola, não recebeu vacinas, não sabe falar e apresentava sinais graves de negligência.

Segundo os investigadores, ela não se alimentava com comida sólida, provavelmente nunca teve o cabelo lavado e jamais passou por atendimento médico. Após o resgate, motivado por denúncia anônima ao Conselho Tutelar, a menina foi encaminhada ao hospital, onde foi diagnosticada com infecção urinária, infecção no sangue e desnutrição severa. Seu estado exigiu internações diárias para administração de soro.

A delegada Renata Zanin, da Delegacia de Defesa da Mulher de Sorocaba, relatou que a mãe não demonstrou remorso e deu respostas vagas, como “eu ia levar” e “ainda não deu”, ao ser questionada sobre a falta de cuidados básicos com a filha.

A polícia também apura se a mãe seria vítima de violência doméstica, mas ela negou. Segundo Zanin, o comportamento frio e evasivo da mulher chamou atenção pela ausência de consciência sobre a gravidade da situação. O pai, igualmente preso, não teria dado justificativas plausíveis sobre a decisão de manter a criança isolada. O casal deve responder por cárcere privado, com possibilidade de agravamento da pena por maus-tratos.

A audiência de custódia dos dois está marcada para esta sexta-feira (5). A criança, agora sob tutela do Estado, segue em abrigo especializado recebendo cuidados médicos e acompanhamento psicológico.

Autoridades reforçam que qualquer cidadão pode denunciar casos de violência contra crianças e adolescentes por meio do Disque 100, da Polícia Civil ou do Conselho Tutelar, lembrando que a omissão diante de crimes dessa natureza também é passível de punição.   

