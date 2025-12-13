Haroldo Costa, ator e comentarista de carnaval, morre aos 95 anos no Rio





Haroldo Costa, ator, diretor e comentarista de carnaval, morreu aos 95 anos neste sábado (13), no Rio de Janeiro, em decorrência de problemas de saúde relacionados à idade. A informação foi confirmada pela família; detalhes sobre o velório ainda não foram divulgados.

Carioca, iniciou a carreira no Teatro Experimental do Negro, onde atuou ao lado de nomes como Ruth de Souza, Grande Otelo e Milton Gonçalves. Tornou-se o primeiro ator negro a se apresentar no Theatro Municipal do Rio, ao protagonizar Orfeu da Conceição, marco de sua trajetória no teatro.

Na televisão, trabalhou na TV Globo como diretor de musicais, jurado e diretor de programas de auditório, além de atuar em produções como as minisséries Chiquinha Gonzaga (1999) e Suburbia (2012). Dirigiu artistas consagrados como Dercy Gonçalves, Chacrinha e Moacyr Franco.

Apaixonado pelo carnaval, Haroldo Costa foi jurado da Liesa e do Estandarte de Ouro, além de autor de diversos livros sobre o tema, como 100 Anos de Carnaval no Rio de Janeiro. Em 2023, assinou a curadoria da exposição Heitor dos Prazeres é meu nome, no CCBB-Rio.