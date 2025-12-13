   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Haroldo Costa, ator e comentarista de carnaval, morre aos 95 anos no Rio

Por Portal Do Holanda

13/12/2025 21h10 — em
Brasil


Foto: Divulgação

Haroldo Costa, ator, diretor e comentarista de carnaval, morreu aos 95 anos neste sábado (13), no Rio de Janeiro, em decorrência de problemas de saúde relacionados à idade. A informação foi confirmada pela família; detalhes sobre o velório ainda não foram divulgados.

Carioca, iniciou a carreira no Teatro Experimental do Negro, onde atuou ao lado de nomes como Ruth de Souza, Grande Otelo e Milton Gonçalves. Tornou-se o primeiro ator negro a se apresentar no Theatro Municipal do Rio, ao protagonizar Orfeu da Conceição, marco de sua trajetória no teatro.

Na televisão, trabalhou na TV Globo como diretor de musicais, jurado e diretor de programas de auditório, além de atuar em produções como as minisséries Chiquinha Gonzaga (1999) e Suburbia (2012). Dirigiu artistas consagrados como Dercy Gonçalves, Chacrinha e Moacyr Franco.

Apaixonado pelo carnaval, Haroldo Costa foi jurado da Liesa e do Estandarte de Ouro, além de autor de diversos livros sobre o tema, como 100 Anos de Carnaval no Rio de Janeiro. Em 2023, assinou a curadoria da exposição Heitor dos Prazeres é meu nome, no CCBB-Rio.

Bastidores da Política - Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier
Erros em cadeia no caso do menino Benício Xavier

