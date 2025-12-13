Avião com Alok que saiu da pista em 2018 estava com excesso de peso





Sete anos após o incidente, o Cenipa concluiu que o acidente com o avião do DJ Alok, em 2018, no Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, foi causado por excesso de peso da aeronave e falhas operacionais da tripulação. O jato tentou decolar com 175 kg acima do limite permitido e acabou ultrapassando a pista após uma tentativa tardia de abortar a decolagem.

Durante a corrida, o sistema emitiu duas vezes o alerta “NO TAKEOFF”, indicando risco, mas os pilotos seguiram com o procedimento até perto da velocidade de rotação, interrompendo a manobra apenas em alta velocidade. A aeronave parou em uma área de grama, próxima a um barranco.

O voo levava nove pessoas, dois pilotos e sete passageiros, sendo que três embarcaram sem coordenação prévia, o que contribuiu para o excesso de peso. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e o relatório do Cenipa tem caráter preventivo, sem atribuição de responsabilidade criminal.