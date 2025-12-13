Caseiro é preso acusado de matar a mulher a facadas em mansão em São Paulo





A Polícia Civil investiga o feminicídio de Rosinei Aparecida Johann dos Santos Amaral, de 53 anos, encontrada morta neste sábado (13) na edícula onde morava e trabalhava como caseira, no Morumbi, Zona Oeste de São Paulo. A vítima tinha múltiplas perfurações de faca, e o local estava revirado.

O principal suspeito é o marido, Osmar dos Santos Amaral, de 54 anos, que fugiu após o crime usando uma caminhonete. O veículo foi rastreado por sistemas de monitoramento e localizado em Irani, em Santa Catarina, onde o homem foi preso pela Polícia Militar.

Segundo a polícia, o suspeito confessou o crime após a prisão e teve a prisão em flagrante decretada, além do pedido de prisão preventiva. Há relatos de crise conjugal recente entre o casal.

O caso foi registrado como feminicídio e segue sob investigação, com a realização de perícias pelo Instituto de Criminalística e pelo IML.