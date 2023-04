Homem que matou 4 crianças em creche tem longa ficha criminal, confira

No momento do ataque, ele chegou em uma moto, desceu, pulou o muro da creche e atacou as crianças que estavam brincando no parque. Além das quatro vítimas mortas, uma das outras quatro sobreviventes está em estado grave.

Na ocasião, ele foi detido por se envolver em uma briga em uma casa noturna em Blumenau. Em 2021, ele esfaqueou o padrasto, em 2022 foi flagrado pela polícia portando cocaína e no mesmo ano, foi até a casa do padrasto novamente, arrombou o portão e matou o cão da família a facadas.

