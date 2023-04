Polícia diz que homem que matou crianças em creche sofreu surto psicótico

O criminoso de 25 anos que invadiu uma creche na manhã desta quarta-feira (5), em Blumenau-SC, e matou 4 crianças foi motivado por um surto psicótico, segundo informou a Polícia Civil.

O caso ocorreu enquanto as crianças estavam na hora do recreio e o suspeito usou uma machadinha para golpear as vítimas na cabeça.

De acordo com Uol, Márcio Alberto Filippi, comandante da PM em Blumenau, informou que ele já tinha passagens. Ele não teria nenhuma ligação com a CEI Cantinho Bom Pastor, local do ataque.

Após pular o muro do local e cometer o crime, o agressor se apresentou à Polícia Militar e foi preso.