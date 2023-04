‘Minha mãe viu uma das criancinhas ser atingida na cabeça’, diz vizinha de creche atacada

Segundo a Polícia Militar, o suspeito pulou o muro da creche armado com uma machadinha e matou quatro crianças. O Samu e o Corpo de Bombeiros socorreram outras crianças feridas e encaminharam para uma unidade hospitalar. As idades das vítimas ainda não foram divulgadas.

“É desesperador. Moro em frente à creche. Minha mãe me ligou no momento que estava acontecendo. Minha mãe viu uma das criancinhas atingida na cabeça, parece que era um menininho. Eram crianças do pré, estavam no parquinho. Ele pulou o muro. Meu filho estudou ali, é uma creche particular muito boa. Estou revoltada”, contou ao O Globo.

