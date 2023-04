Crianças mortas em ataque a creche eram todas filhas únicas, diz prefeito

De acordo com a Polícia Civil, o homem estaria em surto psicótico quando decidiu invadir a unidade de ensino. Ele chegou no local em uma motocicleta e pulou o muro. Após funcionárias do local começarem a reagir, o suspeito pulou o muro novamente e fugiu no veículo. Conforme Márcio Alberto Filippi, comandante da PM de Blumenau, o homem já tinha passagens.

Quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas durante o ataque. O suspeito, de 25 anos, utilizou uma machadinha para atacar as vítimas no pátio da creche e outras dependências. Ele se entregou à polícia após cometer o crime.

As crianças mortas durante um ataque à creche Cantinho Bom Pastor, nesta quarta-feira (5), em Blumenau, Santa Catarina, eram todas filhas únicas. As informações foram dadas pelo prefeito da cidade, Mário Hildebrandt.

