Professora trancou bebês em banheiro durante ataque a creche em Blumenau

O autor do ataque tem 25 anos e não tem o nome divulgado. Ele se entregou à policia após matar 4 crianças com golpes de machadinha e ferir outras quatro.

“Aí já vieram bater na porta, dizendo que ele entrou matando. Ele foi no parque para matar. A turma do pré estava toda lá fazendo uma roda de conversa e ele invadiu”, contou Simone ao site “NSC Total”.

Simone AparecidaCamargo estava com os bebês indo para o pátio para tomar banho de sol quando foi abordada por uma colega, que chegou correndo pedindo para que ela trancasse a sala. A professora, então, trancou as crianças no banheiro.

Uma professora do maternal da creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau (SC), que foi alvo de um ataque na manhã desta quarta-feira (5), trancou bebês no banheiro ao perceber a invasão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.