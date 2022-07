‘Gritava que ia matar todos os petistas’, conta filho de guarda municipal assassinado

“O bolsonarista apareceu do nada. Ninguém conhecia ele. Ele gritava que ia matar todos os petistas, gritava palavras de ordem e ‘“aqui é Bolsonaro”. Ele chegou a apontar a arma pela primeira vez para o meu pai. A esposa dele tentou evitar que ele fizesse um primeiro disparo. Ele prometeu que ele ia voltar, e ele voltou logo depois já atirando. Ele acertou três tiros no meu pai. Pelo ódio dele, parecia que ia matar todo mundo. Mas meu pai conseguiu evitar o pior, antes de morrer”, contou o jovem de 26 anos em entrevista ao O Globo.

O vendedor Leonardo Arruda, filho do tesoureiro do PT e guarda municipal Marcelo Arruda assassinado durante sua festa de aniversário na madrugada deste domingo (10), relatou os momentos de terror vividos pela família. O autor dos disparos seria um simpatizante do presidente Jair Bolsonaro.

