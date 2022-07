Lula lamenta morte de petista assassinado por bolsonarista durante aniversário

O ex-presidente Lula usou as redes sociais para se manifestar sobre a morte do tesoureiro do PT e guarda-municipal Marcelo Arruda, que foi assassinado pelo bolsonarista Jorge José da Rocha Guaranho, durante sua festa de aniversário de 50 anos, na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná.

No Twitter, Lula falou sobre intolerância e prestou solidariedade a família de Marcelo: "Nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos, em paz, em Foz do Iguaçu. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro; com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha", (...) Uma pessoa, por intolerância, ameaçou e depois atirou nele, que se defendeu e evitou uma tragédia maior. Duas famílias perderam seus pais. Filhos ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda’”.

O texto também prestou condolências aos familiares de Jorge, que era agente penitenciário: "Também peço compreensão e solidariedade com os familiares de José da Rocha Guaranho, que perderam um pai e um marido para um discurso de ódio estimulado por um presidente irresponsável. Pelos relatos que tenho, Guaranho não ouviu os apelos de sua família para que seguisse com a sua vida. Precisamos de democracia, diálogo, tolerância e paz”, finalizou.

Outros membros do PT, como Gleisi Hoffmann, também falaram sobre discurso de ódio que tem tomado conta das campanhas e da vida dos brasileiros. Ataques que terminam em tragédia têm sido cada vez mais frequentes em todo o país.