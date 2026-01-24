   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Governo derruba 25 mil sites de apostas e bloqueia centenas de contas bancárias

Por Portal Do Holanda

24/01/2026 23h09 — em
Brasil


Foto: Agência Brasil

O primeiro ano de regulamentação do mercado de apostas online no Brasil encerra com um balanço de forte repressão ao mercado clandestino. Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda revelam que mais de 25 mil sites ilegais foram bloqueados no país, consolidando um cerco administrativo e financeiro contra operadoras irregulares.

A ofensiva do Governo Federal resultou na abertura de 132 processos administrativos contra 133 operadoras do setor, sendo que 80 dessas ações ainda tramitam para a aplicação de sanções. O monitoramento financeiro também foi rigoroso: 1,7 mil pessoas foram identificadas em transações suspeitas para plataformas ilícitas, o que culminou no encerramento de 550 contas bancárias.

No campo da comunicação, a fiscalização mirou a publicidade irregular nas redes sociais. Foram concluídos 412 processos contra influenciadores digitais, resultando na derrubada de 324 perfis e na remoção de centenas de publicações que promoviam o jogo de forma ilegal.

Perfil do apostador e arrecadação Em 2025, o Brasil registrou 25,2 milhões de apostadores ativos. O perfil predominante é composto por homens (70%) com idade entre 31 e 40 anos. O mercado regulado movimentou cifras bilionárias: as "bets" autorizadas registraram uma receita bruta de R$ 37 bilhões (descontados os prêmios), gerando uma arrecadação de quase R$ 10 bilhões em impostos para a Receita Federal, além de R$ 2,5 bilhões em outorgas.

O grito de alerta na saúde mental Um dado alarmante surge da nova plataforma de autoexclusão lançada pelo governo em dezembro. Em apenas 40 dias de funcionamento, a ferramenta recebeu mais de 217 mil pedidos de bloqueio por CPF. O principal motivo para o afastamento voluntário, apontado por 73% dos usuários, foi a perda de controle sobre o jogo, evidenciando o impacto do vício em apostas na população brasileira.

Bastidores da Política - Clima muda, destrói vidas, bens, mas a culpa é de quem mesmo? Bastidores da Política
Clima muda, destrói vidas, bens, mas a culpa é de quem mesmo?

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Divulgação

24/01/2026

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio sobe para R$ 92 milhões

Foto: Reprodução/CNN Brasil

24/01/2026

Às vésperas de protesto em Brasília, Palácio do Planalto instala grades de proteção

Foto: Divulgação

24/01/2026

Confira resultado do concurso 2964 da Mega-Sena

Foto: Reprodução

24/01/2026

Criminosos invadem velório, atiram em cadáver e incendeiam caixão

Homem ficou prensado ao tentar desatolar carro — Foto: Reprodução/JP Agora

24/01/2026

Homem morre após ficar com a cabeça presa entre barro e roda de carro em MG

Foto: Reprodução /Instagram

24/01/2026

Nikolas Ferreira reforça segurança com colete balístico em marcha para Brasília

Foto: Arquivo/Agência Brasil

24/01/2026

Candidatos do CNU 2025 já podem conferir notas da prova discursiva

Foto: SNAP/Fotos Públicas

24/01/2026

Ex-médico condenado por estupros deixa Tremembé e vai para penitenciária comum

Foto: Reprodução/Pixabay

24/01/2026

Moradora chama a PM após suposta invasão de "lobisomem" no RS

Foto: Divulgação/INSS

24/01/2026

INSS abre agências no fim de semana para antecipar atendimentos

Foto: Bruno Peres / AGência Brasil

23/01/2026

STF proíbe atos em frente à prisão de Bolsonaro e autoriza prisão para quem resistir

Foto: Agência Brasil

23/01/2026

INSS abre agências neste fim de semana

Foto: Reprodução/Gov.BR

23/01/2026

Lula critica defesa de dono do Banco Master e diz que falta "vergonha na cara"

Foto: Reprodução

23/01/2026

Doce de leite, azeite e sal grosso entram na mira da Anvisa; veja marcas

Prazo não será prorrogado - Foto: Divulgação

23/01/2026

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta-feira

23/01/2026

Prefeito de Brusque flagra homem casado em ato sexual com moradora de rua durante ação social

Casa do presidente da Rioprevidência - Foto: Reprodução TV Globo

23/01/2026

Operação da PF mira gestores da Rioprevidência que investiram quase R$ 1 milhão no Banco Master

Foto: Agência Brasil

22/01/2026

Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 63 milhões

Foto: Reprodução

22/01/2026

Anvisa recolhe lote de chocolate Laka

Foto: Agência Brasil

22/01/2026

Confira resultado do concurso 2963 da Mega-Sena

Foto: Divulgação/STF

22/01/2026

Esposa de Moraes será representante do Banco Master em processo enviado ao STF

Vítimas de feriram gravemente - Foto: Divulgação

22/01/2026

Polícia confirma que motorista que atropelou casal em moto no Alvorada estava bêbado

Leilão será virtual - Foto: Divulgação

22/01/2026

Receita Federal fará leilão de iPhone, carros, joias e mais; saiba como participar

Foto: Divulgação

22/01/2026

Pacientes com câncer podem ter desconto na conta de energia; entenda PL

Kellen Bretas usou Lipoless - Foto: Arquivo pessoal

22/01/2026

Mulher internada após uso de Lipoless é diagnosticada com Síndrome de Guillain-Barré

Foto: Divulgação

22/01/2026

Anvisa manda recolher chocolate Laka após erro na embalagem

Fernanda foi morta dentro do apartamento do casal - Foto: Divulgação PC

22/01/2026

Empresário Sérgio Nahas é preso na Bahia 24 anos após matar esposa

Técnico Marcos Vinícius - Foto: Divulgação

22/01/2026

Mais dois casos de homicídios cometidos por técnicos são investigados no DF


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!