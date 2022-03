Depressão e surto psicótico: O que se sabe sobre a morte do 'Hipster da PF'

Lucas Valença, 36, morreu após ser baleado na noite da última quarta (2), por tentar invadir a casa de uma família na região rural de Buritinópolis, em Goiás. O dono da residência atirou contra o homem após Valença desligar o disjuntor da casa e gritar contra a família. Conforme o boletim, o morador relatou que foi ameaçado antes de atirar contra o policial. "Saiam todos da casa, se não vou entrar e matar", teria dito Lucas. Antes disso, o dono da casa também disse que ouviu barulhos e uma pessoa gritando que ‘havia um demônio’ no imóvel. O morador só percebeu que havia acertado o peito de Lucas após religar o disjuntor. Segundo o UOL, amigos e familiares relataram que Valença estava tendo surtos psicóticos desde o dia 2 de março. A advogada da família de Lucas, Sindd Lopes, informou que ele estava em tratamento após ser diagnosticado com depressão profunda no início da pandemia de Covid-19. Além do caso de depressão, também estava sendo investigado se Lucas sofria com bipolaridade, mas o diagnóstico não chegou a ser formalizado por um profissional. Sindd relatou que o rapaz teria saído para passear e teve um surto psicótico após se perder ao tentar retornar à chácara em que estava hospedado.

