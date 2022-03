Hipster da Federal morre ao invadir casa durante surto e ser baleado por morador

O morador da casa contou à polícia que ouviu muita gritaria e xingamentos do lado de fora. Em seguida, Lucas desligou o disjuntor de energia e arrombou a porta da residência. Com medo, o proprietário atirou no policial com uma espingarda.

Segundo familiares e amigos, Lucas estava sofrendo um surto psicótico desde o dia anterior e , segundo o Boletim de Ocorrência, ele teria gritado do lado de fora da residência que invadiu, que "havia um demônio" no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.