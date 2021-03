Conselho de Saúde diz que Governo cancelou em agosto 'kit intubação'

Um ofício do Conselho Nacional de Saúde (CNS), aponta que o Ministério da Saúde cancelou em agosto de 2020 a aquisição de kits de intubação, que já estão no fim em alguns estado. As informações são de um site Globo.

O CNS é um órgão colegiado ligado ao Ministério da Saúde que acompanha, monitora e fiscaliza as políticas públicas de saúde, e já sinalizava na recomendação 54 do CNS, de 20 de agosto do ano passado, para um cenário de desabastecimento de medicamentos do kit intubação.

"Considerando que o desabastecimento desses medicamentos coloca em risco toda a estrutura planejada para o atendimento de saúde durante a pandemia do novo coronavírus, pois mesmo com leitos disponíveis, sem esses medicamentos não é possível realizar o procedimento, podendo levar todo o sistema de saúde ao colapso", dizia trecho do documento.

O Ministério da Saúde ainda não se manifestou.