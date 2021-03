Falta de kit entubação pode gerar número assustador de mortes no Brasil

Uma potencial crise de desabastecimento de remédios usados no combate a Covid-19 em todas as regiões do Brasil estão deixando médicos e entidades da saúde em alerta. Parte dos especialistas acreditam que esse desabastecimento tem o potencial de ser tão grave e mortal quanto a escassez de oxigênio que afetou cidades como Manaus.

Segundo o G1, as preocupações começaram a surgir ainda no início deste ano, quando farmacêuticos que trabalham em hospitais paulistas passaram a relatar ao Conselho Regional de Farmácia (CRF-SP) que estoques de alguns medicamentos cruciais no tratamento de pacientes graves com Covid-19 estavam ficando em nível muito baixo.

Conforme esses profissionais da área, a falta desses medicamentos pode levar a um enorme aumento do número de mortes de pacientes com Covid-19 no Brasil.

Em pesquisa feita em fevereiro com 234 farmacêuticos de hospitais públicos e privados de todo o estado paulista, 77% responderam que havia problemas de desabastecimento de medicamentos, em particular alguns sedativos e neurobloqueadores musculares.

Ambos são parte do chamado "kit entubação" e essenciais para permitir que pacientes graves com Covid-19 sejam entubados e, assim, possam respirar mecanicamente.

A escassez desses medicamentos existe atualmente em todos os estados, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). No âmbito municipal, a avaliação é de que os estoques atuais são suficientes para mais duas semanas.