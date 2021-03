Secretarias de Saúde de estados já apontam falta de 'Kit intubação'

O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), calcula que as reservas atuais durem só 20 dias e pede que o Ministério da Saúde garanta com a indústria a continuidade do fornecimento.

Segundo um site Globo, alguns estados já sinalizam que o estoques pode acabar nos próximos 20 dias, como é o caso do Pará, onde 12 hospitais da rede estadual só têm estoque para mais 15 dias; No Paraná, os bloqueadores neuromusculares são suficientes para apenas dois dias; sedativos e analgésicos só para mais uma semana. Santa Catarina e Distrito Federal também estão na lista onde deve haver desabastecimento nos próximos dias.

