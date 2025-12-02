Concurso 2946 da Mega-Sena sorteia mais de R$ 3 milhões; veja dezenas
Por Portal Do Holanda
02/12/2025 20:02:22
02/12/2025 20h02 — em
Brasil
O concurso 2946 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (2), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio é de R$ 3.320.874,90.
As dezenas sorteadas foram: 04 -13 - 17 - 21 - 49 - 54.
O rateio será divulgado em breve.
