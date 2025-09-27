Concurso 2920: Mega-Sena sorteia mais de R$ 80 milhões
Por Portal Do Holanda
27/09/2025 19:11:35
27/09/2025 19h11 — em
Brasil
O concurso 2920 da Mega-Sena foi realizado neste sábado (27), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio está acumulado em R$ 80.688.743,70.
Os números são 08 -12 - 16 - 19 - 31 - 58.
O rateio sairá em breve.
ASSUNTOS: Brasil