Arquidiocese de Belém nega convite a Bolsonaro para Círio de Nazaré

A Arquidiocese de Belém, no Pará, negou que tenha convidado o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) para participar do Círio de Nazaré, evento religioso que deve reunir cerca de 2,5 milhões de pessoas neste fim de semana.

"Comunicamos não ter havido nenhum convite da parte da Arquidiocese de Belém, nem da Diretoria da Festa de Nazaré, a qualquer autoridade, seja ao nível municipal, estadual ou federal. Entretanto, reconhecemos ser responsabilidade da Marinha do Brasil o acesso à referida embarcação", diz o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, em nota divulgada nesta sexta-feira (08).

Bolsonaro informou durante live, desta quinta-feira (07), que participará do evento." Estamos aqui em Belém do Pará. Amanhã tem um evento religioso. Eu já participei do Círio de Nazaré quando era deputado. Amanhã participarei na parte fluvial. Nós vamos participar como cidadãos. No caso, eu sou católico e a minha esposa, evangélica. Não tem problema nenhum. Cada um tem a sua fé. Somos cristãos".

Confira a nota da Arquidiocese de Belém na íntegra;

O Círio de Nazaré é um evento da Igreja Católica, sob a responsabilidade da Arquidiocese de Belém, com todas as atividades que lhe são características. Tomamos conhecimento da presença do senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro, na Corveta da Marinha Garnier Sampaio durante a Romaria Fluvial.



Comunicamos não ter havido nenhum convite da parte da Arquidiocese de Belém, nem da Diretoria da Festa de Nazaré, a qualquer autoridade, seja ao nível municipal, estadual ou federal. Entretanto, reconhecemos ser responsabilidade da Marinha do Brasil o acesso à referida embarcação.

Comunicamos ainda que cabe ao Arcebispo de Belém a condução da Imagem Peregrina em todas as etapas de embarque e desembarque do Garnier Sampaio.

Temos o dever de observar a plena liberdade de qualquer cidadão ou cidadã de participar dos eventos do Círio de Nazaré. Todavia, não desejamos e nem permitimos qualquer utilização de caráter político ou partidário das atividades do Círio.

Desejamos a todos os participantes um Feliz Círio a ser celebrado em clima de paz e serenidade.".