Obra da Águas de Manaus causa afundamento de calçadas e ameaça casas no Japiim





Manaus/AM - Obras realizadas pela concessionária Águas de Manaus na Avenida da Penetração III, bairro Japiim, zona Sul da capital, deixaram um rastro de destruição que tem tirado o sono dos moradores. O que era para ser um serviço de melhoria virou motivo de revolta. Calçadas cederam, o solo afundou e o piso de cerâmica foi arrancado em várias casas ao longo da via.

Imagens feitas no local mostram o tamanho do problema. Em uma das calçadas, o revestimento está completamente quebrado e deslocado, tornando impossível a passagem segura de pedestres. Em outro trecho, o passeio afundou de tal forma que expôs entulho e abriu crateras junto ao meio-fio, comprometendo até a estrutura de casas do entorno.

Moradores denunciam que, desde o início das obras, a situação só piora. Além disto, o cenário tem gerado insegurança, especialmente para idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. “Já cheguei a passar 60 dias sem água pela falta de abastecimento da Águas de Manaus. Foi dada até uma ordem judicial. A calçada desbarrancou, a minha e a do meu vizinho. Essa obra de esgoto, para mim, é fictícia, não vai resolver nada. Estão destruindo todo o Japiim. É angustiante essa situação, podendo acarretar acidentes. Nunca vieram resolver esse problema.”, reclamou o administrador de empresas, Marcelo Holanda, de 53 anos, residente do local há 50 anos.

O afundamento do solo preocupa ainda pela falta de resposta da concessionária. A comunidade cobra explicações imediatas e a reparação dos prejuízos causados. Enquanto isso, a população segue convivendo com calçadas destruídas, insegurança e a sensação de abandono.

Riscos iminentes

Segundo especialistas de engenharia, o afundamento de solo próximo a casas causado por obras mal feitas oferece diversos riscos. Estruturalmente, pode provocar fissuras em paredes, pisos e fundações, desalinhamento de portas e janelas e, em casos graves, até o colapso de partes da construção. Além disto, solos mal compactados podem assentar de forma desigual. Também há risco de rompimento de tubulações de água, gás e cabos elétricos, além de erosão, alagamentos e danos a áreas vizinhas.

Entre as causas mais comuns estão escavações profundas sem reforço, aterros inadequados, alterações no fluxo de água subterrânea e construções próximas a fundações existentes sem estudo prévio.

