Municípios começam a ficar desabastecidos no Amazonas após queda de ponte na BR-319

Isso porque a ponte era a única via de acesso terrestre entre o estado e as demais regiões do país. Na cidade de Manaquiri, por exemplo, as padarias enfrentam a falta de trigo.

Manaus/AM – O desabamento da ponte sobre o Rio Curiçá, no KM 25 da BR-319, começa a afetar o abastecimento de comida em municípios do Amazonas.

