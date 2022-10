Ponte de madeira será construída para moradores após novo risco de desabamento na BR-319

Manaus/AM - Uma ponte de madeira deve ser construída nos próximos dias para garantir a segurança na travessia de moradores que residem do outro lado da ponte que desabou no KM 25, da BR-319, há oito dias.

Isso porque foram encontradas fissuras na atual área utilizada pelos pedestres, que o risco de desmoronamento. A recomendação é que as pessoas evitem assar pelo local e só façam se realmente for muito necessário.

A ponte de madeira deve atenuar o problema até que uma ponte de campanha que está sendo transportada de Porto Velho (RO), seja instalada temporariamente. Decks de madeira também devem ser construídos no local.

“Existe uma área no lado do Careiro Castanho, pela qual nós estamos acessando, que apresenta uma fissura, então nós estamos nos preparando, nos precavendo, para que não fiquemos sob risco de desmoronamento. Nós vamos iniciar a construção de uma ponte de madeira com apoio do DNIT, estamos conseguindo o material através de apreensões junto a Polícia Federal, para que as pessoas que transitem de um lado para outro fazendo uso dessa ponte de madeira, com mais segurança”, ressaltou o coordenador técnico administrativo da Defesa Civil, tenente-coronel Adson Ferreira.

Desde a última quinta-feira (29), a Defesa Civil do Amazonas enviou cinco lanchas para auxiliar no translado de passageiros. A força-tarefa funciona das 05h às 19h, de forma gratuita.

