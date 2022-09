Ponte afunda na BR-319 no Amazonas e motoristas temem acidente; vídeo

Entramos em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para saber se haverá alguma interdição ou operação no trecho, mas ainda não recebemos retorno dos órgãos.

Afundamento na BR-319, no Careiro da Várzea, no Amazonas pic.twitter.com/iYTPBNQjUt

Motoristas e pedestres que utilizam uma ponte no KM 12, na BR-319, foram surpreendidos ao se depararem com um afundamento em um dos trechos da estrutura, na manhã desta segunda-feira (26).

