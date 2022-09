"Ouvi um estalo e a ponte caiu", diz sobrevivente do desabamento na BR-319

Ela contou que por causa do bloqueio, filas de veículos se formaram dos dois lados da pista. Uma mulher que ajudou a resgatar algumas vítimas também deu detalhes do ocorrido.

Outra vítima que estava bem abalada e preferiu não se identificar, confirmou que um caminhão bloqueou a ponte no momento da tragédia, a fim de protestar contra as condições precárias da mesma.

Ricardo estava com um amigo no carro, quando a ponte se desfez. O homem também ficou ferido, mas foi atendido no hospital e liberado.

Ricardo sobreira de Souza, 36, que deu entrada no Hospital 28 de Agosto contou que um caminhão parou no meio da ponte e logo em seguida, ela desabou.

Elionei Lima, uma vítima que fraturou o ombro na queda, relata que ouviu um “estalo” antes do desmoronamento. “"Foi muito rápido, dois veículos não conseguiram passar e criou uma fila de carros que não passavam nem para um lado, nem para o outro. Então ouvimos um estalo e a ponte caiu. Eu caí no rio, e consegui nadar até a margem”, disse.

