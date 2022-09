Após desabamento de ponte com mortos e feridos na BR-319, veículos serão atravessados de balsa

Segundo o governador Wilson Lima, um gabinete de crise foi montado para coordenar ações de apoio às vítimas e equipes de socorristas, bombeiros e outros órgãos permanecem no local do desmoronamento.

O trecho que desmoronou é o único acesso a vários municípios que ficaram isolados com a tragédia. A estrada é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit).

