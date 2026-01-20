   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Manaus abre Colônia de Férias no Parque Cidade da Criança nesta quarta

Por Portal Do Holanda

20/01/2026 17h14 — em
Amazonas


Foto: Divulgação

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abre oficialmente nesta quarta-feira (21/01), às 14h, a primeira edição da Colônia de Férias do Parque Cidade da Criança. O evento marca o início de uma temporada de 10 dias de atividades recreativas, com 510 crianças de 3 a 12 anos já confirmadas para esta edição de estreia.

Diversão e Aprendizado

A programação, que se estende até o dia 31 de janeiro, foi planejada para ocupar o tempo livre dos estudantes de forma lúdica e educativa. As atividades foram divididas por faixas etárias para garantir o máximo aproveitamento e segurança dos participantes.

Entre os destaques da agenda estão:

Circuito Baby: Focado no desenvolvimento motor dos menores.

Musicalização e Caravana: Atividades sensoriais e artísticas.

Gincana do Parque e Jogos Tradicionais: Promoção de interação social e resgate de brincadeiras clássicas.

O objetivo da Semed é oferecer uma alternativa de lazer saudável durante o recesso escolar, transformando o parque em um grande polo de convivência para as famílias manauaras.

ASSUNTOS: Amazonas

