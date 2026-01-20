   Compartilhe este texto
Nilton Lins

IMMU faz alerta sobre o perigo de vender veículos sem transferir a propriedade

Por Portal Do Holanda

20/01/2026 17h10 — em
Amazonas


Foto: Pixabay

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) emitiu um alerta nesta terça-feira sobre o aumento expressivo no número de motoristas que tentam recorrer de multas alegando que não são mais os donos dos veículos autuados. O problema, segundo o órgão, é a falta de formalização da venda junto ao Detran-AM e aos cartórios, o que mantém a responsabilidade legal sobre o antigo proprietário.

Muitos condutores entregam o veículo ao comprador sem realizar a comunicação de venda prevista no Artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Sem esse registro oficial, o sistema nacional de trânsito continua apontando o vendedor como o responsável legal por:

Multas aplicadas ao veículo;

Pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Taxas e licenciamentos em atraso;

Responsabilidades administrativas em caso de acidentes.

Por que o IMMU não aceita esses recursos?

O instituto esclarece que, por lei, as infrações são vinculadas ao CPF ou CNPJ que consta no sistema oficial. O IMMU não possui competência para alterar dados de propriedade de veículos, tarefa que cabe exclusivamente ao Detran.

"O órgão não pode acatar defesas baseadas apenas na alegação verbal de que o veículo foi vendido. Sem a comprovação da transferência ou da comunicação de venda registrada no prazo legal, o antigo dono permanece como o responsável", informou o IMMU em nota.

Como se proteger ao vender um veículo

Para evitar o ônus de infrações cometidas por terceiros, o vendedor deve seguir os procedimentos obrigatórios:

Preencher e reconhecer firma no Certificado de Registro de Veículo (CRV) ou na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo Digital (ATPV-e).

Comunicar a venda imediatamente ao Detran-AM ou em cartório, garantindo que o sistema seja atualizado.

O IMMU reforça que a regularização é um dever de quem vende. Enquanto o veículo circular no nome do antigo proprietário, as penalidades continuarão sendo direcionadas a ele, independentemente de quem estivesse ao volante no momento da autuação.

